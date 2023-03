सिसोदिया की बढ़ीं मुश्किलें, अब ED ने किया गिरफ्तार; कल जमानत पर होनी थी सुनवाई

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की मुश्किलें कम होने के नाम नहीं ले रही हैं. जमानत पर सुनवाई से एक दिन पहले उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनीष सिसोदिया से तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में पूछताछ के बाद उन्हें शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि सिसोदिया अपने जवाब में ‘टालमटोल’ कर रहे थे और ‘जांच में सहयोग नहीं’ कर रहे थे. बता दें कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 तैयार करने में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था.

Enforcement Directorate (ED) after questioning Former Delhi deputy CM Manish Sisodia in Tihar Jail arrested him in the liquor policy case. — ANI (@ANI) March 9, 2023