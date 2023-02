अरविंद केजरीवाल कैबिनेट का नहीं होगा विस्तार! कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद संभालेंगे सिसोदिया का मंत्रालय

मनीष सिसोदिया (Manish Siodia) और सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal) से इस्तीफा दे दिया है. दोनों नेता फिलहाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है. न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि दोनों मंत्रियों के इस्तीफे के बाद केजरीवाल सराकर फिलहाल कैबिनेट का विस्तार नहीं करेंगे.

Portfolios of former Delhi Dy CM Manish Sisodia likely to be given to Delhi cabinet ministers Kailash Gahlot & Raaj Kumar Anand. No new minister will be sworn in as of now: Sources pic.twitter.com/Fyj5AVe8fb — ANI (@ANI) February 28, 2023