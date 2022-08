Manish Sisodia, CBI, ED, AAP, BJP, Politics, AAP vs BJP, Delhi, Excise Policy Case, CBI Raid: दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने एक दिन पहले हुई सीबीआई की रेड के बाद आज शनिवार को पार्टी की एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा, “हो सकता है कि अगले 3-4 दिनों के भीतर, सीबीआई-ईडी मुझे गिरफ्तार कर ले … हम डरेंगे नहीं, आप हमें तोड़ नहीं पाएंगे … 2024 का चुनाव आप बनाम बीजेपी होगा.Also Read - 'ताकत तो सदा नहीं रहती', कुमार विश्वास ने शेयर किया मनीष सिसोदिया संग अपनी आखिरी मुलाकात का किस्सा

#WATCH | “Maybe within the next 3-4 days, CBI-ED will arrest me… we won’t be scared, you won’t be able to break us… the elections of 2024 will be AAP vs BJP,” says Delhi’s Deputy CM & AAP leader Manish Sisodia pic.twitter.com/msk9wHNmtC

— ANI (@ANI) August 20, 2022