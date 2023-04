दिल्ली में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 7 महीने में पहली बार 700 से ज्यादा केस; महाराष्ट्र में भी मिले 900 से ज्यादा मरीज

Coronavirus Update: देश की राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. दिल्ली में शुक्रवार को 7 महीने में पहली बार 700 से ज्यादा नए मामले सामने आए. वहीं, महाराष्ट्र (Maharashtra Corona Update) में 900 से ज्यादा केस सामने आए हैं. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 733 नये मामले सामने आये और इस दौरान 2 मरीजों की मौत हो गई. इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण दर बढ़कर 19.93 पहुंच गई है. बीते सात महीनों में यह सबसे ज्यादा मामले हैं. दिल्ली में फिलहाल कोरोना (Delhi Corona Update) के 2331 एक्टिव मरीज हैं. इनमें से 91 मरीज अस्पतालों में हैं और 29 आक्सीजन सपोर्ट पर हैं. इसके अलावा 7 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी हैं.

Delhi reports 733 fresh COVID cases & 2 deaths in the last 24 hours. Positivity rate stands at 19.93% pic.twitter.com/WRUlIgFykU — ANI (@ANI) April 7, 2023

उधर, महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 926 मामले सामने आए, जबकि संक्रमण से तीन लोगों की मौत हो गई. स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि नए मरीजों के बाद राज्य में अब तक संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 81,48,599 हो गई. वहीं, जान गंवाने वालों का आंकड़ा 1,48,457 पर पहुंच गया.