Ghazipur Landfill Fire: गाजीपुर डंपिंग यार्ड में सोमवार दोपहर भीषण आग लग गई है. दमकल की 6 गाड़ियां आग पर काबू पाने कोशिश कर रही हैं. आग से उठे धुंए की वजह से आसपास के लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है. फायर डिपार्टमेंट को आग की जानकारी दोपहर 2 बजकर 27 मिनट पर मिली. धुंए को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण थी.Also Read - Delhi Fire: दिल्ली के रोहिणी इलाके में शादी के पंडाल में लगी भीषण आग, दमकल की 10 से अधिक गाड़ियां मौके पर मौजूद

Delhi | Dumping yard at Ghazipur catches fire, about 6 fire tenders at the spot. Details awaited pic.twitter.com/NK9c23gwV0

— ANI (@ANI) March 28, 2022