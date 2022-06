दिल्ली के करोल बाग के गफ्फार मार्केट में शनिवार तड़के सुबह भीषण आग लग गई. दमकल विभाग के अधिकारी सुनील चौधरी ने बताया कि रविवार सुबह 4:30 पर आग की खबर मिली. देखते ही देखते आग कई दुकानों में लग गई. संकरी गली के कारण आग बुझाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा, कई घंटे के बाद दमकल की 39 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया. आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चला है.Also Read - मशहूर हस्तियों के भ्रामक विज्ञापनों पर सरकार ने कसा शिकंजा, विज्ञापन के साथ करना होगा ये खुलासा, भारी-भरकम जुर्माने का भी प्रावधान

दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आग से किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिल पायी है. मार्केट में आग सुबह के वक्त लगी इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई वरना बड़ा हादसा हो सकता था. Also Read - दिल्ली के यमुना खादर इलाके में छापेमारी करने गई पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में दो को लगी गोली

Delhi | Massive fire breaks out in the Gaffar market, Karol Bagh

Total 39 fire tenders rushed to the site. Fire is under control. No one trapped or injured: Delhi Fire Service pic.twitter.com/7Jfg6JlLQs

— ANI (@ANI) June 12, 2022