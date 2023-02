दिल्ली के मोती नगर इलाके में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की 27 गाड़ियां मौके पर

Delhi Fire News: दिल्ली के मोती नगर इलाके में देर रात एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग पर सोमवार सुबह तक काबू नहीं पाया जा सका है. दमकल विभाग के अनुसार, आग अब अंडरकंट्रोल है. दमकल विभाग की 27 गाड़ियां मौके पर हैं. मिली जानकारी के अनुसार मोतीनगर के करमपुरा स्थिति ए ब्लॉक की फैक्ट्री में देर रात आग लगने की सूचना मिली थी.आग को बुझाने का काम किया जा रहा है. किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना अभी नहीं है.

आग लगने के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है. माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी. फिलहाल दमकल विभाग और पुलिस का कहना है कि आग बुझने के बाद इसकी वजह सामने आ पाएगी.