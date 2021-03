Kalyanpuri Ward No 08-E, Trilokpuri Ward No 02-E, Shalimar Bagh North Ward No 62N, Rohini-C Ward No 32N, Chauhan Bangar Result Declared: दिल्ली के पांच वार्ड पार्षद पदों के लिए हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी का परचम लहराता दिख रहा है. पांच में से चार सीटों पर आप जीत चुकी है. एक सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है. भाजपा किसी भी सीट पर आगे नहीं है. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने आप के शानदार प्रदर्शन पर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है. Also Read - LIVE MCD By-Election Result 2021: दिल्ली उपचुनाव में AAP की शानदार जीत, भाजपा को मिली करारी हार

कल्याणपुरी के वार्ड नंबर 08-E में आप के उम्मीदवार धीरेंद्र कुमार को जीत मिली है. त्रिलोकपुरी-ईस्ट से आप के विजय कुमार आगे चल रहे थे. अब वह जीत गए हैं. चौहान बांगर वार्ड से कांग्रेस के चौधरी जुबैर अहमद जीत चुके हैं. शालीमारबाग नॉर्थ से आप की सुनीता मिश्रा आगे चल रही थीं. वह भी अब जीत चुकी हैं. रोहिनी-सी वार्ड से आप के रामचंद्र जीते हैं.

इन सीटों पर एक मार्च को चुनाव करवाए गए. इन चुनावों में मुख्य मुकाबला भाजपा और आप के बीच माना जा रहा था. दिल्ली के मुख्यमत्री अरविंद केजरीवाल ने इन चुनावों में रोड शो किया था.