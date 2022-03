MCD Elections 2022: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) से आग्रह किया कि वह राष्ट्रीय राजधानी में नगर निगम चुनाव होने दें. उन्होंने कहा कि चुनाव टालने से लोकतांत्रिक प्रणाली कमजोर होती है. दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगमों के विलय के बारे में केंद्र से एक सूचना मिलने के बाद दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा बुधवार को टाल दी थी. उसने कहा था कि वह दिल्ली के तीन नगर निगमों के एकीकरण के लिए एक विधेयक लाने की केंद्र की योजना के बाद चुनाव कराए जाने के मुद्दे पर कानूनी सलाह लेगा.Also Read - Punjab Result: पंजाब में AAP की प्रचंड जीत के बाद 16 मार्च को CM पद की शपथ लेंगे Bhagwant Mann

केजरीवाल ने पूछा, 'जनता इस कदम पर सवाल उठा रही है. केंद्र पिछले सात-आठ साल से सत्ता में है, उन्होंने पहले इनका एकीकरण क्यों नहीं किया?' मुख्यमंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'निर्धारित संवाददाता सम्मेलन (बुधवार को) से एक घंटे पहले ही उन्हें यह क्यों याद आया कि उन्हें तीनों नगर निकाय का एकीकरण करना है? भारतीय जनता पार्टी (BJP) को पता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की लहर है और वे चुनाव हार जाएंगे.'

Forcing EC to cancel elections is unprecedented, unconstitutional and bad for democracy. Press Conference | LIVE https://t.co/IPKrtfeJuK

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 11, 2022