MCD Mayor Election LIVE Video: फिर से हंगामा और नहीं मिला दिल्ली को मेयर, सदन अगली तारीख के लिए स्थगित

MCD Mayor Election LIVE Video: एमसीडी में मंगलवार को मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव एक बार फिर से टल गया है. पिछले 10 वर्षों में अपने पहले सिंगल मेयर का चुनाव करने के लिए एमसीडी का यह दूसरा प्रयास था जो विफल रहा. इससे पहले भी दिल्ली में मेयर के चुनाव को लेकर काफी हंगामा हुआ था, जिसके दो सप्ताह के बाद, आज फिर दिल्ली नगर निगम (MCD) में मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए चुनाव सुबह शुरू हुआ लेकिन दोपहर बीतते-बीतते एक बार फिर से हंगामा हुआ और चुनाव अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.

दिल्ली मेयर के लिए वोटिंग शुरू होते ही सिविक सेंटर, एमसीडी मुख्यालय में हंगामा शुरू हो गया. हंगामे के कारण सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, इसलिए चुनाव स्थगित कर दिया गया.

आम आदमी पार्टी (आप) ने मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए क्रमश: शैली ओबेरॉय और आले मोहम्मद इकबाल को अपना उम्मीदवार बनाया है तो वहीं बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मेयर पद के लिए और कमल बागरी को डिप्टी मेयर के रूप में चुना है.