MCD Merger Bill: विपक्ष के भारी विरोध के बीच दिल्‍ली के तीनों नगर निगमों के एकीकरण वाला बिल राज्यसभा से भी पास हो गया. लोकसभा से पहले ही इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है. राज्यसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 239 (AA) के तहत प्रदत्त अधिकार के माध्यम से लाया गया है. इसमें कहा गया है कि संसद को दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र से जुड़े किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है. उन्होंने कहा कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है और केंद्र सरकार किसी पूर्ण राज्य के संबंध में विधेयक यहां नहीं ला सकती.

Rajya Sabha passed the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2022, with voice vote.

The Bill seeks amendment to the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, to unify three municipal corporations of Delhi into a single entity.

