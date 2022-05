नई दिल्ली : अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का बुलडोजर मंगलवार को भी दिल्ली के कई इलाकों में चला. खासतौर पर दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में दिल्ली नगर निगम के बुलडोजर ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की. उत्तर दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत रोहिणी जोन का बुलडोजर मंगोलपुरी में चला और बुलडोजर ने यहां अवैध निर्माण को ढहाने का काम किया. इसके लिए पहले ही इलाके में भारी संख्या में पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया था. मंगोलपुरी को दिल्ली के काफी संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है.Also Read - शाहीन बाग में आज 'बुलडोजर एक्शन' नहीं, भारी विरोध के बीच कार्रवाई की गई स्थगित | बड़ी बातें

रोहिणी जोन के एक निगम अधिकारी दीपक ने बताया कि नोटिस देने के बाद मंगोलपुरी में बहुत से लोगों ने अपने अतिक्रमण को स्वयं ही हटा लिया था, जो बचा उसे हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार हटाया जा रहा है. Also Read - Jahangirpuri Violence Case: दिल्ली प्रशासन का चला बुलडोजर, आंखों में आंसू लिए ढ़हते आशियाने को देखते रहे लोग

अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना न हो इसका पूरा ख्याल रखा गया. कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस बलों को तैनात किया गया था. हालांकि, खबर है कि मंगोलपुरी में निगम का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान अब समाप्त हो चुका है और अब बुलडोजर वापस जा रहे हैं. इस दौरान यहां से किसी भी अप्रिय घटना की खबर नहीं है. Also Read - जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर चलेगा 'बुल्‍डोजर', दिल्‍ली पुलिस के 400 जवानों को तैनात रहने के लिए कहा गया

#WATCH Visuals from Delhi's Mangolpuri where an anti-encroachment demolition drive by North Delhi Municipal Corporation is taking place pic.twitter.com/a6kUTDghZX

— ANI (@ANI) May 10, 2022