नई दिल्ली: कांग्रेस कार्य समिति (सीडल्यूसी) की बैठक आज शुक्रवार को शुरू हो गई है, जिसमें पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है. Also Read - Delhi के ITO इलाके की एक बिल्डिंग में लगी आग, दमकल की गाड़ियां बुझाने में जुटी

सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में नए अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ किसान आंदोलन और कुछ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है. माना जा रहा है कि इस बैठक में अध्यक्ष के चुनाव को हरी झंडी दी जा सकती है और चुनाव तिथि का ऐलान भी हो सकता है. Also Read - कमर में छिपाए हुए थे 28 करोड़ रुपए का 55.61 किलो विदेशी सोना, दिल्‍ली, लखनऊ में किया जब्‍त

बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. Also Read - Tractor Rally: दिल्‍ली में ट्रैक्टर रैली पर पुलिस- किसान नेताओं के बीच नहीं बनी बात, मीटिंग बेनतीजा

Meeting of Congress Working Committee begins. The meeting, being chaired by party’s interim president Sonia Gandhi, is being held via video conferencing. pic.twitter.com/7HXP85ddU2

— ANI (@ANI) January 22, 2021