नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने दिल्ली सरकार (Delhi Govt) द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद (1,000 low-floor buses purchase) की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से प्राथमिक जांच कराने की सिफारिश की है. यह जानकारी अधिकारियों ने आज गुरुवार को दी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस कदम से सवाल खड़ा हो गया है कि दिल्‍ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.Also Read - मंगलवार को उत्तराखंड जाएंगे अरविंद केजरीवाल, सीएम चेहरे का कर सकते हैं ऐलान

दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) द्वारा की गई इन बसों की खरीद के वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) में भ्रष्टाचार का मामला इस साल मार्च में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था. उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति ने एएमसी में प्रक्रियागत खामियां पाईं थीं और उसने उसे निरस्त करने की सिफारिश की थी. Also Read - अरविंद केजरीवाल ने कहा- दिल्ली को ओलम्पिक की मेजबानी लायक बनाएंगे, स्कूलों में 'देशभक्ति' का पाठ भी पढ़ाएंगे

Ministry of Home Affairs recommends a preliminary investigation by CBI into the purchase of 1,000 low-floor buses by Delhi Govt pic.twitter.com/12MUn9nu9V

