COVID19,VK Singh, Road Transport & Highways ministry, Delhi News: देश में कोरोना संक्रमण की भयंकर लहर के बीच केंद सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में कई कर्मचारी कोविड-19 पॉजिटिव निकले हैं. इसके बाद राज्य मंत्री (Minister of State for Road Transport & Highways) जनरल (रिटायर्ड) वीके सिंह (Retired General VK Singh) ने खुद को आइसोलेट कर लिया है. ये जानकारी न्‍यूज एजेंसी एएनआई ने दी है. Also Read - COVID19: Karnataka CM बीएस येदियुरप्पा बुखार के बाद बेंगलुरु के अस्‍पताल में भर्ती, दो दिन पहले निगेटिव थे

Minister of State for Road Transport & Highways, General VK Singh (Retired) self isolates after a number of employees of the ministry test positive for COVID19 Also Read - Covid-19 Symptoms In Kids: कोरोना की दूसरी लहर में बच्चे तेजी से हो रहे संक्रमित, जानें लक्षण, कैसे करें बचाव

(file photo) pic.twitter.com/Vk09I9xF9S Also Read - Bihar में क्‍या सख्‍ती बढ़ेगी? CM नीतीश कुमार ने सीनियर अफसरों, डीएम, एसपी की बुलाई हाई लेविल मीटिंग

— ANI (@ANI) April 16, 2021