What causing Black fungus? भारत में कोरोना की दूसरी तहर भले ही धीमी पड़ी हो लेकिन इस बीच एक और बीमारी ने बुरी तरह से प्रभावित किया है. ब्लैक फंगस (Black fungus) नाम की इस बीमारी के कई मरीज रोज सामने आ रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ब्लैक फंगस हो क्यों (What causing Black fungus) रहा है? आखिरकार कोरोना को हरा चुके मरीजों में ही क्यों हो रहा है ब्लैक फंगस? दरअसल विशेषज्ञों की मानें तो कोरोना मरीजों में स्टेरॉयड (steroids) से अनियंत्रित इस्तेमाल से ब्लैक फंगस के चांसेस ज्यादा बढ़ जा रहे हैं.

इसी को देखते हुए दिल्ली सरकरा ने डॉक्टरों से कोरोना मरीजों में स्टेरॉयड के नियंत्रित इस्तेमाल करने को कहा है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा, "मैं सभी अस्पतालों और डॉक्टरों से नियंत्रित मात्रा में स्टेरॉयड का उपयोग करने की अपील करना चाहता हूं. मरीजों को अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करने की आवश्यकता है. स्टेरॉयड और शुगर के मिश्रण से ब्लैक फंगस हो रहा है. हमने 3 सरकारी अस्पतालों में विशेष व्यवस्था की है."

केजरीवाल ने आगे कहा, "हमें उम्मीद है कि केंद्र हमें (ब्लैक फंगस के लिए) पर्याप्त संख्या में इंजेक्शन उपलब्ध कराएगा. हमने डॉक्टरों की एक टीम बनाई है जो प्रभावित मरीजों को एसओपी के अनुसार इंजेक्शन देगी. कल, उन्हें इंजेक्शन के संबंध में विभिन्न अस्पतालों से 84 आवेदन प्राप्त हुए."

बता दें कि दिल्ली में संक्रमण दर घट कर अब 6.89 फीसद पहुंच गई है. दिल्ली सरकार इसे जल्द से जल्द इसे 2 फीसद से नीचे लाना चाहती है. वहीं दिल्ली में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के कारण 235 व्यक्तियों की मौत हुई है. इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने ब्लैक फंगस के उपचार के लिए आवश्यक दवाइयां मांगी हैं. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों को सीधे दवा उपलब्ध कराने के लिए हमने एक लाख दवाओं की मांग की है.