कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के बाद जब यह बयान दिया कि देश में अब कोई लोकतंत्र नहीं रहा तो इस पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्र‍ी समेत कई नेताओं ने कांग्रेस नेता पर पलटवार किया है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और बीजेपी प्रवक्‍ता शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी को बयान को लेकर प्रतिक्रियाएं दी हैं.

बता दें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज दावा किया कि देश में अब कोई लोकतंत्र नहीं रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाने वालों को आतंकवादी या राष्ट्रविरोधी करार दिया जाता है.

आपातकाल भारत के इतिहास में काले अक्षर में है, राहुल को पढ़ लेना चाहिए

राहुल गांधी के बयान 'भारत में कोई लोकतंत्र नहीं है' पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, शायद वो (राहुल गांधी) इतिहास नहीं पढ़े हैं. आपातकाल भारत के इतिहास में काले अक्षर में है, राहुल गांधी को पढ़ लेना चाहिए.

राहुल जी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाह रहें

केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, राहुल जी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाह रहें. उन्होंने स्वयं अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो ये 3 बिल ले आएंगे और किसान को आज़ादी दिलाने के लिए APMC एक्ट से मुक्त करेंगे. वे किसान के कंधे पर बंदूक रखकर अपना निशाना साधना चाह रहे हैं.

...और दो करोड़ किसानों से मिल लिए, हस्ताक्षर ले आए?

बीजेपी के प्रवक्‍ता शाहनवाज हुसैन ने कहा, ”मैंने एक बार भी नहीं सुना कि कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानों से मिले और दो करोड़ किसानों से मिल लिए, हस्ताक्षर ले आए? कांग्रेस का पिछले दिनों दो लाख लोगों से भी संपर्क नहीं हुआ है, फिर भी दो करोड़ का आंकड़ा दे दिया.”

अगर कांग्रेस होती तो 85,000 करोड़ रुपए कांग्रेस के दलालों के खाते में जाता

यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने कहा, किसानों के लिए PM साल में 6,000 रु. भेजते हैं और पूरा पैसा किसानों के खाते में जाता है. अब तक PM किसान निधि से 1 लाख करोड़ रु. से अधिक भेजे गए हैं. अगर कांग्रेस होती तो 15,000 करोड़ रु. किसानों के खाते में और 85,000 करोड़ रुपए कांग्रेस के दलालों के खाते में जाता.

मतदान में उन्हें 2 करोड़ वोट नहीं आ पाते हैं

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, ”कांग्रेस पार्टी ने अभी बिहार में चुनाव लड़ा, उपचुनाव लड़ा और सब जगह उनकी हालत खस्ता हो गई. वो 2 करोड़ हस्ताक्षर फर्जी हैं, जब मतदान होते हैं, तो उन्हें 2 करोड़ वोट नहीं आ पाते हैं, वो किसानों के हस्ताक्षर कहां से लेकर आ रहे हैं. ये तथाकथित हस्ताक्षर बनवाने, उसको लेकर जाकर कहीं पर नुमाइश करने से देश को आत्मनिर्भर बनाने और किसानों की सुख-समृद्धि के लिए जो काम किए जा रहे हैं उस पर इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं होता है.

#WATCH | There is no democracy in India. It can be in your imagination, but not in reality: Congress leader Rahul Gandhi on Delhi Police taking party leaders into custody during their march to Rashtrapati Bhavan pic.twitter.com/7oYfUDEkEM

— ANI (@ANI) December 24, 2020