नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यहां एक अदालत में धन शोधन के मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी का शनिवार को विरोध किया. विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने जैन की जमानत अर्जी पर ईडी द्वारा दाखिल जवाब को दर्ज किया और विषय की सुनवाई 23 अगस्त के लिए निर्धारित कर दी, जब अदालत द्वारा उनकी (सत्येंद्र जैन की) पत्नी पूनम जैन की जमानत अर्जी पर पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. आदेश जारी किये जाने की संभावना है.Also Read - आप का मिशन गुजरातः केजरीवाल, सिसोदिया सोमवार को दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे, करेंगे ये ऐलान

इस बीच, अदालत ने दो सह-आरोपियों अजीत प्रसाद जैन और सुनील कुमार जैन- को मामले में जमानत दे दी.

ईडी ने अपने जवाब में सत्येंद्र जैन की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि जांच अहम चरण में है और आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति हैं तथा जमानत पर रिहा किये जाने पर जांच को प्रभावित कर सकते हैं. Also Read - केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मनीष सिसोदिया को कहा-MONEY SHH, अरविंद केजरीवाल को बताया मास्टरमाइंड

Money laundering case: Court to hear Satyendar Jain’s bail on August 23; reserves order on wife’s bail plea

