Monkeypox In India Update: देश की राजधानी दिल्ली में मंकीपॉक्स का चौथा मरीज मिला है. न्यूज एजेंसी ANI ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है. न्यूज एजेंसी के अनुसार, दिल्ली में 31 साल का की एक महिला मंकीपॉक्स से संक्रमित मिली हैं. इसके साथ ही देश में इस बीमारी से संक्रमित मरीजों (Monkeypox India Update) की संख्या बढ़कर 9 पहुंच गई है.Also Read - कैसे फैलता है मंकीपॉक्स वायरस और इससे बचने के लिए क्या करें, कम शब्दों में जानिए सबकुछ

