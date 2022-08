Monkeypox In India Update: देश की राजधानी दिल्ली में मंकीपॉक्स का तीसरा मरीज मिला है. दिल्ली में रहने वाला नाइजीरिया का एक और शख्स मंकीपॉक्स वायरस (Monkeypox) से संक्रमित पाया गया है. न्यूज एजेंसी ANI के आधिकारिक सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है. इससे पहले सोमवार को भी 35 साल का एक नाइजारियाई शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी. देश में यह मंकीपॉक्स का आठवां (Monkeypox India Cases) केस है.Also Read - मंकीपॉक्स ने बढ़ाई चिंता, केरल में फिर मिला मंकीपॉक्स का नया मरीज, यूएई से आया था, अबतक मिले सात मरीज, एक की मौत

Another Nigerian man living in Delhi tests positive for #monkeypox. This is the 3rd monkeypox case in Delhi: Official Sources pic.twitter.com/COmfH3QUHX

