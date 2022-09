Monkeypox India Update: देश की राजधानी दिल्ली में मंकीपॉक्स का एक और मरीज मिला है. इससे दिल्ली में मंकीपॉक्स मरीजों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है. वहीं, देश में यह आंकड़ा बढ़कर 14 पहुंच गया है. दिल्ली में नाइजीरिया की 30 वर्षीय महिला मंकीपॉक्स से संक्रमित पाई गई हैं.Also Read - भारत में मंकीपॉक्स का नया केस मिलने के बाद कुल मरीज का आंकड़ा 14 हुआ

14th monkeypox case reported in India, after a Nigerian national test positive in Delhi; taking the figure to 9 cases in Delhi: Official sources

