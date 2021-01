देश की राष्ट्रीय राजधानी में कल मंगलवार को कई स्थानों पर पुलिस और ट्रैक्‍टर रैली निकालने वाले प्रदर्शनकारी किसानों के बीच झड़पों में 300 से ज्‍यादा पुलिस जवान घायल हो गए. यह ताजा जानकारी दिल्‍ली पुलिस ने अपने बयान में दी है. Also Read - Deep Sidhu पर लग रहे किसानों को भड़काने के आरोप, कभी रह चुके हैं Sunny Deol के करीबी

बता दे कि मंगलवार को कृषक संगठनों की केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली थी. इस दौरान कई जगह प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के अवरोधकों को तोड़ दिया और पुलिस के साथ झड़प की, वाहनों में तोड़ फोड़ की और लाल किले पर एक धार्मिक ध्वज लगा दिया था. Also Read - दिल्‍ली में ट्रैक्‍टर रैली के हिंसक प्रदर्शन पर अब तक 15 FIR दर्ज, 83 पुलिसकर्मी हुए थे घायल, अब और सुरक्षा बढ़ाई

दिल्ली पुलिस ने कहा, अतिरिक्त डीसीपी सेंट्रल के ऑपरेटर पर आईटीओ में कल तलवार से हमला किया गया था. Also Read - Tractor Rally के उत्पातियों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, 7 FIR हुईं दर्ज

More than 300 Police personnel have been injured after being attacked by agitating farmers on January 26: Delhi Police

