नई दिल्ली: अमूल के बाद अब मदर डेयरी (Mother-Dairy) ने भी दूध की कीमतों में बढ़ोत्‍तरी कर दी है. दूध के प्रमुख आपूर्तिकर्ता मदर डेयरी ने ज्‍यादा लागत का हवाला देते हुए रविवार से दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और अन्य शहरों में दूध की कीमत दो रुपए प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा की है. इससे पहले दूध की कीमतें दिसंबर 2019 में बढ़ाई गई थीं. नई कीमतें दूध के सभी प्रकारों पर लागू होंगी.

बता दें एक जुलाई से अमूल ने भी दूध की दरें दो रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी थी. मदर डेयरी ने कहा कि वह, "अपनी तरल दूध की कीमतों को 11 जुलाई, 2021 से दिल्ली-एनसीआर में दो रुपये प्रति लीटर बढ़ाने पर मजबूर है." नई कीमतें दूध के सभी प्रकारों पर लागू होंगी.

Mother Dairy raises its liquid milk prices by Rs 2/litre in Delhi NCR with effect from July 11, 2021. The new prices will be applicable for all milk variants. The milk prices were last revised about 1.5 years ago in December 2019. pic.twitter.com/YzzbMVhYwv

