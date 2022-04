वरिष्ठ IAS अधिकारी नरेश कुमार (Naresh Kumar) को दिल्ली का मुख्य सचिव (Chief Secretary Of Delhi) नियुक्त किया गया है. गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी एक आदेश में यह जानकारी मिली. नरेश कुमार एजीएमयूटी कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी हैं. कुमार का अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली तबादला किया गया है. अब तक वह अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार संभाल रहे थे.Also Read - दिल्ली में कोरोना के मामलों में फिर बड़ा उछाल, बीते 24 घंटे में 632 नए केस; बुधवार को DDMA की अहम बैठक

Naresh Kumar appointed as Chief Secretary of Delhi with effect from April 21 or with effect from the date of joining; Dharmendra, who is currently the chairman of NDMC has now been appointed as Chief Secretary of Arunachal Pradesh pic.twitter.com/ff3NouIKMk

