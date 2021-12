Neet-PG 2021 Counselling: रेजिडेंट डॉक्टरों (Resident Doctors Protest) ने सोमवार को दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन किया. इस दौरान उनकी पुलिस (Delhi Police) के साथ झड़प भी हो गई. पुलिस और डॉक्टर दोनों पक्षों का कहना है कि उनकी तरफ से कई लोग इस झड़प में घायल हुए हैं. दरअसल रेजिडेंट डॉक्टर नीट-पीजी 2021 काउंसलिंग (Neet-PG 2021 Counselling) में देरी को लेकर नाराज हैं और पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं. आखिरकार सोमवार को डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए. रेजिडेंट डॉक्टरों ने सोमवार को अपने आंदोलन को और तेज किया, इसी के साथ उन्होंने सांकेतिक तौर पर अपने लैब कोट लौटा दिए और राजधानी दिल्ली की विभिन्न सड़कों पर मार्च निकाला. दिल्ली पुलिस ने आंदोलनकारी रेजिडेंट डॉक्टरों के खिलाफ धारा 188 के तहत सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए एफआईआर दर्ज कर ली है.Also Read - Vaccine For Children: बच्चों का टीकाकरण कितना है सुरक्षित? क्या हैं इसके फायदे या नुकसान! AIIMS एक्सपर्ट ने जानें क्या कहा...

इस आंदोलन के चलते केंद्र सरकार द्वारा संचालित दिल्ली के तीन अस्पतालों – सफदरजंग, आरएमएल और लेडी हार्डिंग के साथ ही दिल्ली सरकार के कुछ अस्पतालों में भी मरीजों का इलाज प्रभावित हुआ है. फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) के जनरल सेक्रेटरी डॉ. कुल सौरभ कौशिक ने बताया, ‘हमें सरोजनी नगर थाने में हिरासत में रखा गया था. चर्चा के बाद, हमने अपनी मांगें पूरी होने तक सफदरजंग अस्पताल से अपना विरोध जारी रखने का फैसला किया है. रात के कर्फ्यू को ध्यान में रखते हुए, हम सफदरजंग लौट आए.’ Also Read - Delhi में नाइट कर्फ्यू लागू होने, स्‍कूल-कॉलेज, दुकानों के बंद और मेट्रो ट्रेनों में यात्र‍ियों की क्षमता घटाए जाने की आशंका

एम्स रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन (AIIMS RDA) ने भी डॉक्टरों पर पुलिसिया कार्रवाई की आलोचना की है. एसोसिएशन ने हिरासत में लिए गए सभी डॉक्टरों को तुरंत छोड़ने के साथ ही पुलिस और सरकार से माफी मांगने को भी कहा है. एसोसिएशन ने 24 घंटे में कोई जवाब न मिलने पर बुधवार 29 दिसंबर को सभी गैर आपातकालीन सेवाओं को रोकने की धमकी भी दी है. Also Read - Delhi में 6 महीने में आज Covid के नए मामले सबसे ज्यादा आए, ओमीक्रोन का संकट भी है मौजूद

Delhi: AIIMS RDA "condemns manhandling of doctors by Police; demands immediate release of all detained doctors with an apology from the govt & police. If no response from govt within 24 hrs, AIIMS RDA to go on a strike on Dec 29 including shutdown of all non-emergency services." pic.twitter.com/SloTJ8Au9l

