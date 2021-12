NEET-PG Counselling 2021: नीट परीक्षा में बार-बार हो रही देरी के खिलाफ डॉक्टर्स ने आज जोरदार प्रदर्शन किया. डॉक्टर्स ने अपना मार्च मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से शुरू किया. इस दौरान इसे लेकर खूब नारेबाजी की गई. डॉक्टर्स सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तक पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन डॉक्टर्स को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट तक जाने से रोक दिया. नीट परीक्षा में बार-बार हो रही देरी के खिलाफ चल रहे विरोध को तेज करने के लिए डॉक्टर सोमवार को मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च कर रहे थे. हालांकि, पुलिस ने उन्हें शीर्ष अदालत के रास्ते में रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए अपने लैब कोट को सड़क पर रख दिया.Also Read - MP Panchayat Chunav Updates: मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर रोक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार को झुकना पड़ा

राम मनोहर लोहिया अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के महासचिव डॉ. सर्वेक्षण पांडे ने आईएएनएस को बताया, "हम 17 दिसंबर से दिल्ली के अस्पतालों में नियमित और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं का बहिष्कार कर रहे हैं. निर्माण भवन के बाहर हमारे विरोध का कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट के बाहर विरोध करने और अपने लैब कोट को सुप्रीम कोर्ट को सौंपने का फैसला किया था, लेकिन हमें बीच में ही रोक दिया गया." उन्होंने कहा, "हम अदालत से मामले में सू मोटो (स्वत: संज्ञान) लेने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि तीसरी लहर (कोविड की) दरवाजे पर दस्तक दे रही है और हम पर नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के कारण अधिक बोझ बना हुआ है."

#WATCH | Delhi: Resident doctors protest march over delay in NEET-PG counselling, from Shahidi Park to Supreme Court

Visuals from ITO pic.twitter.com/wunEOtgZs6

— ANI (@ANI) December 27, 2021