Speed Limit fixed for Vehicles In Delhi: आप दिल्ली में रहते हैं और यात्रा के लिए अपने वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. दरअसल केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी की अधिकतर सड़कों पर कारों की रफ्तार की अधिकतम सीमा (Cars Speed Limit in Delhi) तय कर दी है. नए गाइडलाइन के अनुसार दिल्ली में अब अधिकतम 60-70 KM/Hr की रफ्तार से ही कारें दौड़ाई जा सकती हैं. इसी तरह दुपहिया वाहनों की अधिकतम रफ्तार (Two-Wheelers Speed Limit in Delhi) 50-60KM/Hr तय की गई है.

गाइडलाइन के मुताबिक रेजिडेंशियल और कमर्शियल मार्केट के अंदर सभी सड़कों पर कारों और बाइकों की अधिकतम गति सीमा 30KM प्रति घंटा होगी. नई गाइडलाइन जारी होने के बाद अब दिल्ली की सड़कों पर वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी. क्योंकि वाहन गति की सीमा का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.

इसी तरह बसों, टेंपो और अन्य तिपहिया वाहनों (Speed Limit For Buses, Tempo and other Three-Wheelers in Delhi) के लिए अधिकतम गति सीमा 40 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने स्पीड लिमिट को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.

इसी तरह डीएनडी पर कारों (Speed Limit For Cars on DND) की अधिकतम गति सीमा 70KM/hr है जबकि दुपहिया वाहनों के लिए स्पीड लिमिट 60 किमी प्रति घंटा तय है. बारापुला फ्लाईओवर पर कारों और दुपहिया (Speed Limit For Cars and Two-Wheelers on Barpula Flyover) वाहनों की अधिकतम गति सीमा क्रमश: 60 किमी प्रति घंटा है.

वाहनों के लिए कहां कितनी रफ्तार के लिए अनुमति-

अधिकांश सड़कों पर कार की गति सीमा 60-70KM/hr है.

दुपहिया वाहनों की अधिकतम गति सीमा 50-60 किमी/प्रतिघंटा निर्धारित की गई है.

बसों, टेंपो और तिपहिया वाहनों की अधिकतम गति सीमा 40 किमी/प्रतिघंटा है.

डीएनडी पर कारों की गति सीमा 70KM/Hr और दोपहिया वाहनों के लिए 60KM/Hr है.

बारापुला फ्लाईओवर पर कार और बाइक दोनों के लिए गति सीमा 60KM/hr है.