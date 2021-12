New Year 2022: लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं. 2022 का स्वागत हो रहा है, लेकिन कोरोना वायरस ने इसमें खासा खलल डाला है. बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते देश के अन्य हिस्सों की तरह दिल्ली में भी सख्ती बरती जा रही है. दिल्ली में पहले ही धारा नाईट कर्फ्यू लगाया गया था. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) सड़कों पर गश्त करते हुए अनाउंस कर रही है कि लोग अपने घरों में जाएं. पुलिस ने आठ बजे से ही बाजार बंद कराना शुरू कर दिया. कनॉट प्लेस जैसी जगहों पर जश्न मनाने पर पाबंदी लगा दी गई. वहीं अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने दिल्ली वालों को नए साल की बधाई दी और कहा कि कोरोना से साधवान रहते हुए लोग अपने-अपने घरों में जश्न मनाएं.Also Read - New Year 2022: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को नव वर्ष की बधाई दी, कहा- नया साल भाईचारे को बढ़ाएगा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नए साल की बधाई दी और संक्रमण के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर उनसे घर के अंदर रहने और कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन करने का आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता और सरकार मिलकर कोरोना को फिर से वैसे ही हराएंगे, जैसे पहले हराया था.

#WATCH | On the #NewYear eve, Delhi Police makes announcements in Connaught Place asking people to go home before night curfew kicks in (10 pm to 5 am) pic.twitter.com/8xf7zLD7ta

