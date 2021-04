Night Curfew from Today 6 April 2021: देश की राजधानी दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगा दिया गया है. केजरीवाल सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, दिल्ली में रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Delhi Night Curfew) लागू रहेगा. यह आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा. दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान सभी जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी सेवाओं में लगे लोग ही कर पाएंगे. दिल्ली सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, मेट्रो, ऑटो, टैक्सी और सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधनों का इस्तेमाल सिर्फ वे लोग ही कर सकेंगे जिन्हें जिन्हें नाइट कर्फ्यू में छूट रहेगी. Also Read - Delhi Night Curfew, What's Allowed And What's Not: नाइट कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में बस, मेट्रो, ऑटो, और टैक्सी के लिए भी नए नियम; सिर्फ ये लोग ही कर सकेंगे इस्तेमाल

सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) से छूट दी जाएगी. नाइट कर्फ्यू के दौरान प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ अपना ID कार्ड दिखाकर इस दौरान यात्रा कर सकते हैं. इसके साथ-साथ वैध टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने-जाने वाले यात्रियों को भी छूट दी जाएगी.

इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को भी Night Curfew में छूट मिलेगी. इसके अलावा राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को भी ई-पास के जरिए कर्फ्यू के दौरान छूट मिलेगी. दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया कि ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर कोई रोक नहीं रहेगी.

इसके साथ सरकार ने आज 24 घंटे कोरोना वैक्सीन लगाने का भी ऐलान किया है. जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको छूट होगी, लेकिन ई-पास लेना होगा. इसके अलावा राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के ज़रिए ही मूवमेंट की छूट होगी. वहीं, मीडियाकर्मियों को आने-जाने की आजादी होगी लेकिन उन्हें इसके लिए ई-पास लेना होगा.

There shall be no restriction on inter-state and intra-state movement/transportation of essential/non-essential goods. No separate permission/e-pass will be required for such movements: Delhi government pic.twitter.com/2dcxsfp3dx

— ANI (@ANI) April 6, 2021