Delhi Night curfew: कोरोना के मामलों में तेजी के बाद दिल्ली में सोमवार से नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाने का फैसला किया गया है. दिल्ली में सोमवार यानी 27 दिसंबर से अगले आदेश तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की शुरुआत रात 11:00 बजे (Delhi Night Curfew Timing) होगी और यह सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. उधर, दिल्ली कोरोना (Delhi Corona Update) ने आज फिर रिकॉर्ड तोड़ा है. राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को कोरोना के 290 नए मामले सामने आए और इस दौरान एक मरीज की मौत हो गई. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किये गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 120 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है. दिल्ली में फिलहाल एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1103 पर पहुंच गया है.Also Read - Omicron In India: हिमाचल और मध्यप्रदेश में भी ओमिक्रॉन की दस्तक, देश के 17 राज्यों तक पहुंचा कोरोना का नया वेरिएंट

राजधानी में पॉजिटिविटी दर 0.55 फीसदी पर है. राष्ट्रीय राजधानी में 10 जून के बाद से सबसे ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं वहीं, 4 जून के बाद से सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी दर इतनी पहुंची है. 10 जून को 305 केस सामने आए थे और 4 जून को 0.67 थी पॉजिटिविटी. Also Read - Karnataka Lockdown Update: कर्नाटक में Night Curfew समेत लगी कई पाबंदियां, जानें क्या है पूरी गाइडलाइंस

Night curfew to be imposed in Delhi from tomorrow (Dec 27) from 11:00 PM to 5:00 AM, in view of the rapidly increasing #COVID19 cases: Delhi Govt pic.twitter.com/0EV54oiJRI

— ANI (@ANI) December 26, 2021