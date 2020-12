Delhi Latest News: Delhi, night curfew, new year celebration, covid-19: देश की राजधानी दिल्‍ली में नए कोरोना वायरस और पहले से ही मौजूद कोविड-19 के चलते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक साल की पूर्व रात यानि 31 दिसंबर को होने वाले आयोजनों को लेकर कड़ा फैसला लिया है. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिल्ली में रात का कर्फ्यू लागू कर दिया है. Also Read - खुफिया सूत्रों ने कहा, वकील महमूद प्राचा ने आतंकियों का किया बचाव, एंटी CAA आंदोलन के दौरान दिए थे उत्‍तेजक भाषण

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिल्ली में रात कर्फ्यू लगाया है. सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. नए साल का कोई जश्न कार्यक्रम नहीं होगा, सार्वजनिक स्थानों पर लोगों का कोई भी जमाव 31 दिसंबर के 11:00 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक और इसके बाद 1 जनवरी की शाम 11 बजे से 2 जनवरी के 6 बजे तक नहीं हो सकेगा. Also Read - New Corona Starin in UP: यूपी में न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन से पॉजिटिव पाए गए दो और मरीज, 24 घंटे में कोविड से 13 मौतें

Delhi Disaster Management Authority imposes night curfew in Delhi; Not more than five persons to assemble at public place, no new year celebration events, no gatherings at public places permitted from 11pm of 31st Dec to 6am of 1st Jan and 11pm of 1 Jan to 6am of 2nd Jan pic.twitter.com/EstAg05Wpx Also Read - Night Curfew Latest News: कोरोना के ग्राफ में आई कमी, अब इस राज्य में एक जनवरी से नहीं लगेगा रात में कर्फ्यू

— ANI (@ANI) December 31, 2020