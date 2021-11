Delhi Pollution: दिल्ली में किसी भी तरह के निजी वाहनों (private owned vehicles) के प्रवेश पर कोई बैन नहीं लगाया गया है. ये जानकारी खुद दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gahlot) ने दी है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसी भी निजी स्वामित्व वाले वाहनों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. कैलाश गहलोत ने ट्वीट कर कहा, “यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि दिल्ली में किसी भी निजी स्वामित्व वाले वाहनों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. हालांकि, गैर जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू है.”Also Read - 'बाहरवाली' के चक्कर में पति ने करा डाला घरवाली का 'मर्डर', सुपारी देकर 17 बार किया चाकुओं से हमला

बता दें कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की तरफ से ये स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब कहा जा रहा है कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता (Delhi Air Pollution) को नियंत्रण में रखने के लिए 27 नवंबर से तीन दिसंबर तक केवल सीएनजी से चलने वाले और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही शहर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. हालांकि ऐसा नहीं है. दिल्ली सरकार ने इस पर स्पष्टीकरण जारी कर साफ कर दिया है कि दिल्ली में किसी भी तरह के निजी वाहनों के प्रवेश पर कोई बैन नहीं होगा.

This is to clarify that there will be no ban on the entry of any private owned vehicles in Delhi. However, restrictions apply to entry of trucks carrying non essential goods.

— Kailash Gahlot (@kgahlot) November 25, 2021