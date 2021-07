No Corona Death In Delhi in Last 24 Hours: दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर पर करीब-करीब काबू पा लिया गया है. लंबे समय बाद राजधानी के लिए रविवार का दिन बेहद सुखद रहा. रविवार को राजधानी में कोरोना की वजह से कोई मौत दर्ज नहीं की गई. ऐसी स्थिति 138 दिनों बाद आई है. रविवार को राजधानी में कोरोना संक्रमण के 51 नए मामले आए. इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.07 पर आ गई है.Also Read - दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौत की जांच समिति करेगी

इस सुखद स्थिति को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ट्वीट किया कि बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना की वजह से एक भी मौत नहीं हुई है. अब दिल्ली में कुल सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 592 हो गई है. हालांकि अपने ट्वीट में उन्होंने लोगों से कहा कि वे उचित व्यवहार बनाए रखें और कोरोना से जंग में सहयोग करें.

इससे पहले इस साल नौ, 13, 17 और 25 फरवरी और दो मार्च को दिल्ली में कोरोना से कोई मौत रिकॉर्ड नहीं की गई थी.

इस साल दिल्ली में कोरोना के सबसे कम मामले बीते 12 जुलाई को आए थे. उस दिन केवल 45 नए मामले मिले थे. इसी साल 28 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड 25986 केस मिले थे. इतना ही नहीं 3 मई में दिल्ली कोरोना से 448 लोगों की मौत दर्ज की गई थी, जो अब तक की सबसे भयावह स्थिति थी.