No Lockdown In Delhi: दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा. शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में केजरीवारल ने कहा कि शहर में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा और न ही किसी तरह के कोई नए प्रतिबंध ही लगाए जाएंगे. केजरीवाल ने ये भी कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए जांच और वैक्सीनेशन में तेजी लाने की जरूरत है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं इसके लिए टीकाकरण में तेजी लाने की जरूरत है, साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अभी हमारे पास 8 से 10 दिन की वैक्सीन है. मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि सभी को टीका लगाने की छूट दी जाए और टीकाकरण केंद्र बढ़ाने की छूट दी जाए तो हम दो से तीन महीने में पूरी दिल्ली को टीका लगा देंगे.

If we have enough doses & age bar is removed, we can vaccinate people within 2-3 months in Delhi. Currently, we've vaccine for 7-10 days. We need to remove age criteria & scale up vaccination. There'll be no lockdown. New restrictions will be imposed soon:Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/v8YfK1SUks

— ANI (@ANI) April 10, 2021