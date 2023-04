मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, फिलहाल जेल में ही रहना होगा; एक्साइज पॉलिसी केस में 17 अप्रैल तक बढ़ी कस्टडी

Delhi News: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को राहत नहीं मिली है. फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने एक्साइज पॉलिसी केस (Delhi Excise Policy Case) में ‘आप’ नेता की जमानत याचिका खारिज करते हुए उनकी कस्टडी 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है.

#WATCH | | Delhi’s former Deputy Chief Minister Manish Sisodia being brought out of Rouse Avenue Court after the court today extended his judicial custody till April 17, 2023, in ED’s money laundering case. pic.twitter.com/8ZmyT7plaI — ANI (@ANI) April 5, 2023