Sukesh Chandrashekhar, PML case, Nora Fatehi, Delhi, EoW: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही (Nora Fatehi) से महा ठग सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग ( PML Case) के एक मामले में पूछताछ की है. ईओडब्ल्यू के मुताबिक, एक्ट्रेस नोरा फतेही ने करीब 6 घंटे तक पूछताछ हुई है नोरा ने पूछताछ में सहयोग किया है ,लेकिन कुछ सवाल हैं, जिनका जवाब उन्हें नहीं मिला है. आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने कहा कि उससे आगे भी पूछताछ की जा सकती है.Also Read - कम नहीं हो रही एक्ट्रेस नोरा फतेही की मुश्किलें, महाठग सुकेश मामले में दिल्ली पुलिस ने पूछे 50 सवाल

दिल्ली पुलिस की EOW (आर्थिक अपराध शाखा) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले को लेकर एक्ट्रेस व डांसर नोरा फतेही से कल करीब 50 सवालों पर पूछताछ की. दिल्ली पुलिस की EOW के स्पेशल सीपी ने कहा, हमने नोरा फतेही कोकल बुलाया था. सुकेश द्वारा जेल से संचालित किए जा रहे क्राइम सिंडिकेट से जुड़े पात्रों से पूछताछ कर मामले को मजबूत करने के लिए ऐसा किया गया. उनसे लगभग 6 घंटे तक पूछताछ की गई. Also Read - क्यों एक्टिंग करियर छोड़ना चाहती थीं हिमानी शिवपुरी? पति के निधन के बाद हुई पैसों की तंगी, करना पड़ा ये काम

She cooperated but there are a few unanswered questions.Maybe we’ll need to further question. Investigation going on to find out all links,people involved in main conspiracy&if those who accepted gifts didn’t know(criminal background)or were involved in conspiracy: Ravindra Yadav pic.twitter.com/CdgqgV4EU2

— ANI (@ANI) September 3, 2022