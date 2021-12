Omicron in India: देश में Omicron की घुसपैठ हो चुकी है. गुरुवार को ही कर्नाटक (Karnataka) के बेंगलुरू (Bengaluru) में दो यात्रियों में कोरोना (Coronavirus) के इस नए वेरिएंट के संक्रमण की पुष्टि हुई है. देश में Omicron संक्रमण की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मच गया है और लोग डरे हुए हैं. इस बीच दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport Delhi) पर एट रिस्क (At-Risk Countries) वाले देशों से कई यात्री पहुंच रहे हैं, जिनमें से कम से कम 12 लोग कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive) पाए जा रहे हैं. गुरुवार को भी 6 यात्री कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें Omicron वेरिएंट होने की आशंका के चलते सभी ALERT पर हैं. अब यह संख्या 12 तक पहुंच गई है. बताया जा रहा है कि इनमें से एक यात्री हाल ही में दक्षिण अफ्रीका (South Africa) की भी यात्रा कर चुका है. एयरपोर्ट पर एक अधिकारी ने बताया कि फ्रांस की उड़ान से 243 यात्रियों में से तीन लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. इसके अलावा लंदन से आए दो यात्री भी संक्रमित मिले हैं. संक्रमितों को दिल्ली के लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल (LNJP Hospital Delhi) में भर्ती कराया गया है. इससे दिल्ली में भी ओमीक्रोन (Omicron in Delhi) पाए जाने की आशंका बढ़ गई है.Also Read - Deaths due to Oxygen Shortage: स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ऑक्सीजन की कमी से सिर्फ पंजाब में हुई चार मौतें

अधिकारी ने बताया कि एक अन्य यात्री जो कोरोना संक्रमित (Corona Infected) पाया गया है, वह करीब एक हफ्ते दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के जोहानिस्बर्ग में रहा था, वह बाद में तंजानिया और दोहा होते हुए दिल्ली (Delhi) पहुंचा है. ज्ञात हो कि कोरोना का यह नया वेरिएंट Omicron सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही सामने आया था.

इन छहों यात्रियों के नमूनों को राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) के पास यह पता करने के लिए भेजा गया है कि क्या यह संक्रमण कोरोना वायरस के नए स्वरूप 'ओमीक्रोन' का है या नहीं. वायरस के इस स्वरूप को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 'चिंताजनक प्रकार' घोषित किया है.

सभी कोरोना संक्रमितों को दिल्ली के लोक नायक अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां ऐसे मरीजों के उपचार के लिए एक अलग वार्ड बनाया गया है. केंद्र के अनुसार, जोखिम वाले देशों में ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बॉब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल आदि हैं.

बता दें कि गुरुवार को ही अफ्रीका से लौटे एक ही परिवार को चार लोग जयपुर में भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे. इसके अलावा उनके संपर्क में आए 12 लोगों में से 5 अन्य भी कोरोना संक्रमित मिले. इन सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है और उनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है.

(इनपुट – एजेंसियां)