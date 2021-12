Omicron In Delhi: कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कई देशों में हड़कंप मचा हुआ है. भारत में भी कई राज्यों में अब ओमिक्रॉन अपने पैर पसारता जा रहा है. इस बीच ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से निपटने को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार हैं. उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो हम फिर से आवश्यक प्रतिबंध लगाएंगे. हालांकि, अभी वैसी स्थिति नहीं आई है और फिलहाल किसी तरह की पाबंदी लगाने की भी जरूरत नहीं है. केजरीवाल ने दिल्ली में स्कूलों को फिर से खोलने पर कहा कि इसका फैसला स्कूलों की शीतकालीन छुट्टी खत्म होने के बाद लिया जाएगा.Also Read - Omicron In India Latest Update: अब आंध्र प्रदेश-चंडीगढ़ भी पहुंचा ओमिक्रॉन, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मरीज

We’re ready to tackle the Omicron threat. If required, we will impose necessary restrictions. Currently, there is no such need to impose any restrictions…A decision on re-opening of schools will be taken after winter vacation for schools end: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/jZkgZ2Ml7E

— ANI (@ANI) December 13, 2021