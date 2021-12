Omicron In Delhi: देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Coronavirus new variant Omicron) के मामले बढ़ते जा रहे हैं. सोमवार के आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज्यदा ओमिक्रॉन के मरीज मिले थे और आज मंगलवार को महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं और दिल्ली आज दूसरे स्थान पर है. इस नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने आज हाई लेवल समीक्षा बैठक (High Level Meeting) बुलाई है जो दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में होगी. इस बैठक में दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू करने पर विचार हो सकता है.Also Read - Omicron In India: टॉप पर पहुंचा महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर दिल्ली, देश में ओमिक्रॉन के मामले 650 के पार

देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में बीते 24 घंटे में Corona के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कुल 165 मामले मिले हैं जो महाराष्ट्र से थोड़े ही कम हैं. वहीं कोरोना वायरस की बात करें तो दिल्ली में सोमवार को छह महीने के बाद सबसे ज्यादा 331 नए मरीज मिले थे. ऐसे में पॉजिटिविटी रेट 0.55%, होने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा नाइट कर्फ़्यू लगा दिया गया है. आज की सीएम की हाई लेवल बैठक में और सख्ती बढ़ाए जाने का ऐलान हो सकता है.

कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक्शन में दिल्ली सरकार

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार अब एक्शन के मूड में नजर आ रही है. लगातार 2 दिन से दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 0.5% से ऊपर है. जिसे देखते हुए GRAP एक्शन प्लान आज से सरकार की तरफ से लागू किया जा सकता है.

क्या है GRAP प्रणाली, क्या है इसका मकसद?

कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए DDMA ने जुलाई में ही GRAP लागू करने की मंजूरी दे दी थी. इसके मुताबिक दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर बढ़ने को ‘रंग कोविड प्रणाली’ में बांटा गया है. जैसे जैसे कोरोना संक्रमण दर बढ़ती जाती है और कोरोना के नए मामलों में इजाफा होता है, वैसे वैसे सख्त नियम लागू होते जाते हैं. 0.5% से ऊपर संक्रमण दर बढ़ते ही माल और बाजारों को आड-इवन प्रतिबंध के दायरे में आ जाते हैं.

GRAP के दौरान ‘रंगों पर आधारित’ 4 तरह के अलर्ट काम करेंगे

Level-1 (येलो)

Level -2 (अंबर)

Level -3 (आरेंज)

Level -4 (रेड)

अभी दिल्ली में लागू हो सकता है येलो अलर्ट

GRAP के अलर्ट के मुताबिक, अगर लगातार 2 दिन तक पॉजिटिविटी रेट 0.5 फीसदी दर्ज होता है तो दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत लेवल-1 यानी येलो अलर्ट लागू हो जाएगा. संक्रमण दर 1 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-2 यानी अंबर अलर्ट, 2 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-3 यानी ऑरेंज अलर्ट और 5 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-4 यानी रेड अलर्ट जारी किया जाएगा.

रेड अलर्ट जारी होने पर दिल्ली में पूर्ण लाकडाउन जैसी स्थिति बन जाएगी. दिल्ली में GRAP लागू होता है तो स्कूल, सिनेमा और जिम बंद हो सकते हैं. शॉपिंग कॉम्पलेक्स और मॉल में दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर खुलेंगी.

लेवल-1 यानी येलो अलर्ट तब जारी किया जाता है, जब लगातार दो दिनों तक पॉजिटिविटी रेट 0.5 प्रतिशत को पार करता है. एक सप्ताह में 1,500 नए मामले दर्ज होते हैं और 500 मरीजों को ऑक्सीजन बेड की जरूरत होती है.

– येलो अलर्ट लागू होने के बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जारी रहेंगी.

– दिल्ली सरकार के ऑफिसों में ए ग्रेड ऑफिसर्स के 100 फीसदी स्टाफ को आना होगा, बाकी 50 फीसदी स्टाफ बुलाया जाएगा.