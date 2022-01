Omicron in Delhi: दिल्ली में कोरोना (Coronavirus) संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) और वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew in Delhi) जैसे कदम उठाए हैं. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) के अनुसार दिल्ली में संक्रमण की दर बढ़कर 6.46 फीसद हो चुकी है. ऐसे में सरकार ने यह सख्त कदम उठाए हैं ताकि संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके. दिल्ली में अब ओमीक्रोन वेरिएंट (Omicron in Delhi) के मामले ही ज्यादा आ रहे हैं और यह वेरिएंट डेल्टा और अन्य वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा संक्रामक है. लेकिन अब तक दुनिया में कहीं भी इसके गंभीर मामले सामने नहीं आए हैं. ऐसे में सरकार ने दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) को 100 फीसद क्षमता के साथ चलाने का फैसला किया है.Also Read - Haryana में कई और पाबंदियों का ऐलान- सरकारी कार्यालयों मे कर्मियों की उपस्थिति 50 फीसदी तक सीमित की गई और...

दिल्ली मेट्रो के 100 फीसद क्षमता से चलने का आपके लिए क्या मतलब है, इसे भी समझ लें. इसका मतलब यह है कि मेट्रो में जितनी सवारियों के बैठने की क्षमता है, उतनी ही सवारी चढ़ सकती हैं. किसी भी यात्री को खड़े-खड़े यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी. मेट्रो के अब तक 50 फीसद क्षमता से चलाया जा रहा था, तो दैनिक यात्रियों को कुछ राहत तो जरूर मिलेगी. लेकिन हम सब जानते हैं कि मेट्रो किस तरह यात्रियों से खचाखच भरकर चला करती थीं, ऐसे में अब भी यात्रियों की परेशानी बनी रहेगी.

डीडीएमए (DDMA) द्वारा दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया. इसके बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 50 फीसद क्षमता से चलने के कारण बस स्टैंड (Bus Stand) और मेट्रो स्टेशनों (Metro Stations) के बाहर भारी भीड़ जमा होने लगी थी. उन्होंने बताया कि अब बसें और मेट्रो ट्रेन पूरी क्षमता के साथ चलेंगी. बस-मेट्रो सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा.

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता का नियम लागू होने के कारण दिल्ली मेट्रो और बस स्टैंड पर करने की काफी भीड़ जमा हो रही थी, जिसके कारण ये जगह सुपर स्प्रेडर बन सकती थीं. इसलिए मेट्रो और बस पर लगी ये पाबंदियां हटा दी गई है.