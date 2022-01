Omicron in Delhi: दिल्ली में कोरोना वायरस (Corona Virus) का असर लोगों को मुश्किल में डाल रहा है. अफसरों ने कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का पालन न किये जाने के चलते दो साप्ताहिक बाज़ार बंद करा दिए हैं. नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के करावल नगर इलाके के साप्ताहिक बाज़ारों पर रोक लगा दी गई है. अफसरों के अनुसार, यहां भीड़ हो रही थी और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा था.Also Read - Delhi में नए साल पर कनाट प्‍लेस पर उमड़ी भीड़, राजीव चौक मेट्रो स्‍टेशन के बाहर लंबी लाइनें आईं नजर

इसके साथ ही दिल्ली में शराब की दुकानों पर भी इन दिनों खासी भीड़ देखी जा रही है. दिल्ली के सीलमपुर इलाके में दो शराब की दुकानों से जुर्माना वसूला गया है. इन शराब की दुकानों में एक से दस हज़ार और एक से बीस हज़ार रुपए वसूले गए हैं. अफसरों ने बताया कि जांच में पता चला कि इन दुकानों के बाहर काफी भीड़ थी और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा था. इसके चलते दुकानों से जुर्माना वसूला गया. Also Read - Omicron: Maharashtra में लॉकडाउन को लेकर हलचल तेज, स्वास्थ्य मंत्री बोले...

Delhi: Two liquor shops in Seelampur in North East Delhi slapped with fines of Rs 10,000 and Rs 20,000 for violation of #COVID norms pic.twitter.com/zWiOx0P7LM

— ANI (@ANI) January 1, 2022