Omicron Update: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal) कोरोना के नए स्वरूप ‘ओमीक्रोन’ के संभावित खतरे से निपटने के लिए कमर कस रही है. दिल्ली सरकार ने इसके लिए ऑक्सीजन युक्त 30,000 बिस्तर तैयार किए हैं और ऑक्सीजन की आपूर्ति और भंडारण सुविधाओं को भी बढ़ाया है. मुख्यमंत्री ने कोविड महामारी की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए सरकारी विभागों के साथ बैठक की. उन्होंने कहा, ‘इस बार, हमने ऑक्सीजन युक्त 30,000 बिस्तर तैयार किए हैं. इनमें से 10,000 आईसीयू बिस्तर हैं. 6,800 बिस्तर निर्माणाधीन हैं जो फरवरी तक तैयार हो जाएंगे.’ मुख्यमंत्री ने डिजिटल संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में हम दो सप्ताह के नोटिस पर 100 ऑक्सीजन बिस्तर तैयार कर सकेंगे. 270 नगर निकाय वार्ड हैं, जिसका मतलब है कि हम कम समय में 27,000 बिस्तर तैयार कर सकेंगे.’Also Read - Omicron Scare: अफ्रीकी देशों से बीते 15 दिन में मुंबई आए हजार यात्री, BMC ने बताया- अब तक सिर्फ 100 की हुई जांच

I held a meeting with the officials today. We hope #Omicron doesn't come to India, but we need to be prepared as responsible governments…As far as the beds are concerned, we have prepared 30,000 oxygen beds and around 10,000 of these are ICU beds: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/UQ38ZWaSQR

