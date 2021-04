Oxygen Crisis In Delhi: देश में कोरोना का कहर जारी है. हर दिन यहां रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं. देश के हर हिस्से से ऑक्सीजन और कोरोना मरीजों के लिए बेड की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं. इस बीच देश की राजधानी दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने की बात सामने आई है. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने खुद इसकी जानकारी दी है. Also Read - Oxygen crisis in Delhi: केंद्र ने बढ़ाया कोटा, ओडिशा से हवाई मार्ग से लाया जाएगा दिल्ली

सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो गई है. सरोज, राठी, शांति मुकुंद, तीरथ राम अस्पताल, यूके अस्पताल, जीवन अस्पताल का कहना है कि हमारे यहां ऑक्सीजन खत्म हो गई है. हम जैसे-तैसे उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर देने की कोशिश कर रहे हैं.

Many hospitals in Delhi facing Oxygen crisis right now. Oxygen is completely exhausted in some, I've been receiving messages & emails from hospitals since morning. We're somehow providing them cylinders by rearranging from other hospitals that have slightly more stock:Delhi Dy CM pic.twitter.com/1GnxKEf3ZC — ANI (@ANI) April 22, 2021

उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का आवंटन बढ़ा दिया है तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हैं जैसे दिल्ली का उत्तर प्रदेश और हरियाणा से झगड़ा है.

Major reason behind Delhi's Oxygen crisis is 'jungle raj' for Oxygen by Haryana-UP. Their govts, officers & Police aren't letting supply from their Oxygen plants come to Delhi. Our officers spoke to theirs, I tried to speak to GoI but things aren't changing on ground: Delhi Dy CM — ANI (@ANI) April 22, 2021

उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में चारों तरफ ऑक्सीजन की त्राही इसलिए मची हुई है, क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने ऑक्सीजन को लेकर जंगलराज मचा रखा है. वहां की सरकारें, अधिकारी, पुलिस वहां के ऑक्सीजन प्लांट से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन नहीं निकलने दे रहे हैं.

Noida: Kailash Hospital says it's left with Oxygen that will last for only for a few more hrs. Group Medical Director, Dr Ritu Bohra says, "We've 4 hospitals in Gautam Buddh Nagar, crisis in all. We've been told we'll receive supply after next 36 hrs. We've stopped admissions." pic.twitter.com/gEkOQNB8og — ANI UP (@ANINewsUP) April 22, 2021

उधर, नोएडा के कैलाश अस्पताल में भी अब कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन बचा है. कैलाश अस्पताल की ग्रुप डायरेक्टर रितु बोहरा ने बताया कि, ‘नोएडा में हमारी चार शाखाएं है और हर जगह का यही हाल है. अब कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन बचा हुआ है. हमें बताया गया है कि हमें ऑक्सीजन की सप्लाई अगले 36 घंटे के बाद मिलेगी. हमने अस्पताल में नए मरीजों की भर्ती रोक दी है.

बता दें कि बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के करीब 3 लाख 15 हजार नए केस सामने आए और इस दौरान 2100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई. ऐसा पहली बार हुआ है, जब कोरोना से एक दिन में इतने लोगों की मौत हुई और इतने अधिक केस सामने आए.

स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,14,835 नए मामले सामने आए और इस दौरान 2104 लोगों की मौत हो गई. इसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,59,30,965 पहुंच गया है और अब तक 1,84,657 लोग इस जानलेवा वायरस के शिकार हो चुके हैं. भारत में कोरोना के अभी 22,91,428 एक्टिव मरीज हैं और 1,34,54,880 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं.