दिल्ली की जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में लोगों ने निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा और निष्कासित नेता नवीन जिंदल की भड़काऊ टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. ये प्रदर्शन जामा मस्जिद परिसर में किया गया. नमाज अदा करने के बाद लोगों ने नूपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी भी की. मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. लोगों का कहना है कि भड़काऊ बयान देने वाले इन दोनों नेताओं को पुलिस तुरंत गिरफ्तार करे.Also Read - साध्वी प्रज्ञा का बड़ा बयान-'भारत हिंदुओं का है, अगर सच कहना बगावत है तो हम भी बागी है' देखें वीडियो

वहीं, जामा मस्जिद के शाही इमाम का कहना है कि मस्जिद में विरोध प्रदर्शन करने का कोई आह्वान नहीं किया गया था. यह बात हमने गुरुवार को ही स्पष्ट कर दी थी. हम नहीं जानते कि विरोध करने वाले कौन हैं, मुझे लगता है कि वे एआईएमआईएम (AIMIM) के या ओवैसी के लोग हो सकते हैं. हमने स्पष्ट कर दिया कि अगर वे विरोध करना चाहते हैं, तो वे कर सकते हैं, लेकिन हम उनका समर्थन नहीं करेंगे. Also Read - दिल्ली के फाइव स्टार होटल में महिला का रेप, डेटिंग एप के जरिए हुई थी आरोपी की पीड़िता से हुई मुलाकात

We don't know who are the ones protesting, I think they belong to AIMIM or are Owaisi's people. We made it clear that if they want to protest, they can, but we will not support them: Shahi Imam, Jama Masjid, Delhi

