नई दिल्ली : कोरोना (Coronavirus) का Omicron वेरिएंट बेहद संक्रामक है और पूरी दुनिया इसको लेकर चिंतित है. Omicron वेरिएंट फैलने के बाद अमेरिका में कोरोना (Corona in America) के प्रतिदिन केस 2 लाख 65 हजार से ज्यादा हो चुके हैं. ब्रिटेन और फ्रांस में भी हर रोज 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) Omicron संक्रमण की सुनामी (Omicron Tsunami) आने की चेतावनी दे रहा है. भारत में भी Omicron के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. खासकर दिल्ली (Omicron in Delhi) और मुंबई में ओमीक्रोन (Omicron in Mumbai) के काफी ज्यादा मामले मामले सामने आ रहे हैं. इसको लेकर तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है. इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन (Satyendar Jain) के एक बयान ने डर को और भी बढ़ा दिया है. सतेंद्र जैन का कहना है कि अब दिल्ली में ऐसे लोग भी ओमीक्रोन से संक्रमित पाए जा रहे हैं, जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है. यानी धीरे-धीरे ओमीक्रोन सामुदायिक स्तर पर फैलने (Community Transmission of Omicron in Delhi) लगा है.Also Read - Coronavirus in India: कोरोना संक्रमण बन रहा खतरा! 24 घंटे में 13,154 लोग हुए संक्रमित

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने गुरुवार को कहा कि ओमीक्रोन के मामले धीरे-धीरे सामुदायिक स्तर पर फैल रहे हैं और राष्ट्रीय राजधानी में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए नमूनों में से 46 प्रतिशत में ‘ओमीक्रोन’ की पुष्टि हुई है. उन्होंने कहा कि ‘ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (GRAP) के तहत कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं और अतिरिक्त पाबंदियां लगाने के संबंध में निर्णय दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) करेगा. Also Read - UP Schools: ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों के बीच यूपी में बंद हुए स्कूल, 15 जनवरी से फिर शुरू होगी क्लास

सत्येंद्र जैन ने कहा, ‘दिल्ली के अस्पतालों में कोविड-19 के 200 मरीज भर्ती हैं. जीनोम सीक्वेंसिंग की हालिया रिपोर्ट में 46 प्रतिशत नमूनों में ‘ओमीक्रोन’ की पुष्टि हुई है. इनमें वे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में यात्रा नहीं की थी. इसका मतलब है कि अब ‘ओमीक्रोन’ वेरिएंट दिल्ली के अंदर आ चुका है.’ स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ‘इसका मतलब है कि यह धीरे-धीरे सामुदायिक स्तर पर फैल रहा है.’ Also Read - Delhi Cloth Markets Closed: दिल्ली में कपड़ा बाजार बंद, GST दरों को लेकर कपड़ा व्यापारी नाराज

उन्होंने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में कोविड-19 के 200 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से केवल 102 ही शहर के निवासी हैं. वहीं, इनमें से 115 में संक्रमण का कोई लक्षण नहीं हैं और उन्हें एहतियाती तौर पर अस्पताल में रखा गया है. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने बुधवार को कहा था कि कई अंतरराष्ट्रीय यात्री जिनके हवाई अड्डे पर संक्रमित ना होने की पुष्टि हुई थी, वे भी कुछ दिन बाद संक्रमित पाए जा रहे हैं. इस अवधि के दौरान उनके परिवार के सदस्य भी संक्रमित हो रहे हैं.

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने बुधवार को फैसला किया था कि दिल्ली में ‘येलो अलर्ट’ के तहत कोविड-19 से संबंधित लगाए गए प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेंगे और नई पाबंदियों पर निर्णय लेने से पहले अधिकारी कुछ समय के लिए स्थिति की निगरानी करेंगे. कोरोना वायरस के नए स्वरूप ‘ओमीक्रोन’ के प्रसार के साथ ही संक्रमण के मामलों में वृद्धि के बीच डीडीएमए ने मंगलवार को दिल्ली में ‘ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (जीआरएपी) के तहत ‘येलो अलर्ट’ घोषित किया था.

‘येलो’ अलर्ट के तहत रात्रि कर्फ्यू लगाना, स्कूलों तथा कॉलेजों को बंद करना, गैर आवश्यक सामान की दुकानों को ऑड-ईवन आधार पर खोलना तथा मेट्रो ट्रेन व सार्वजनिक परिवहन की बसों में यात्रियों के बैठने की क्षमता आधी करने जैसे उपाय आते हैं.

(इनपुट – पीटीआई)