farmer leader, farmers protest, delhi, Belgium, UK, Khalistani, terrorist, terrorist Plan, NEWS: देश की केंद्रीय खुफिया एजेंसियों (Central intel agencies) ने खालिस्‍तानी कमांडो फोर्स (Khalistan Commando Force) के द्वारा एक रची गई वैश्विक साजिश (global conspiracy)का पता लगाया है. इस साजिश में खालिस्‍तानी आतंकी नेताओं ने विदेश में बैठकर दिल्‍ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान नेताओं को निशाना बनाने के लिए एक प्‍लान बनाया है.

न्‍यूज एजेंसी एएनआई के मुताब‍िक, केंद्रीय एजेंसी रॉ (RAW) और इंजेलिजेंसी ब्‍यूरो (Intelligence Bureau) खालिस्‍तानी आतंकी संगठन केसीएफ की गतिविधियों को ट्रेस किया है, जिसमें आतंकी संगठन ऐसी वारदात को अंजाम दे सकता है. कुछ दिन पहले खुफिया एजेंसियों ने इसी तरह की एक रिपोर्ट तैयार की थी.

केंद्रीय खुफिया एजेंसियों द्वारा इनपुट के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, साजिशकर्ता बेल्जियम और यूनाइटेड किंगडम के हैं जिन्होंने समन्वित तरीके से दिल्ली की सीमा पर विरोध कर रहे किसान नेता को खत्म करने की योजना तैयार की है.

Plan to eliminate a farmer leader by Khalistani terrorist organisation leaders from Belgium, UK tracked by Central intel agencies

