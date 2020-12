PM Modi, Amit Shah, Rajnath Singh, Narendra Singh Tomar, Piyush Goyal are discussing Ahead of the 5th round of meeting with farmers: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास पर केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मंत्री पीयूष गोयल के बीच किसान आंदोलन को लेकर विचार विमर्श शुरू हो चुका है. यह बैठक करीब 10 बजे शुरू हुुुई और एक घंटे से ज्‍यादा हो चुका है. Also Read - Delhi Traffic Latest Alert: आज भी दिल्‍ली के कई बॉर्डर बंद, असुविधा से बचने इन रूट्स का करें उपयोग

किसानों के आंदोलन को लेकर आज दोपहर बाद होने वाली पांचवें राउड की बातचीत से पहले पीएम मोदी और 4 मंत्रियोंं के साथ विचार-विमर्श के लिए मीटिंग चल रही है. Also Read - Farmers Protest: 5वें दौर की वार्ता से पहले केंद्रीय मंत्री पहुंचे PM आवास, किसानों ने दी है बड़ी धमकी, जानिए पल-पल के Updates

इस वक्‍त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास पर पीएम समेत केंद्रीय मंत्र‍ियों की अहम बैठक चल रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद हैं. इस बार किसानों से मीटिंग से पहले आंदोलन और उसके समाधान के लिए सीधे पीएम मोदी बैठक कर रहे हैं.

बता दें कि पीएम की मीटिंग में शामिल होने से पहले कृषि मंत्री तोमर ने कहा था, ‘हमें पूरी उम्मीद है कि किसान सकारात्मक सोच रखते हुए आंदोलन खत्म करेंगे.’ आज की मीटिंग से इससे पहले शुक्रवार को किसानों ने कहा कि अगर तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए गए तो वे 8 दिसंबर को भारत बंद करेंगे. किसानों ने राजधनी के सभी टोल प्लाजा पर कब्जे करने की भी बात कही है.

– केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आज 10वें दि भी प्रदर्शन जारी

– 2 बजे दोपहर मोदी सरकार और किसान संगठनों के बीच 5वें दौर की चर्चा होगी

किसान नेता हरविंदर सिंह लखवाल ने कल कहा था कि आगामी दिनों में दिल्ली की बची हुई सड़कों को भी जाम करेंगे और किसान संगठन मोदी के पुतले भी जलाएंगे.