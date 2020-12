56th Raising Day of BSF, PM Modi and Home Minister Amit Shah extends greetings to Border Security Force personnel: देश का सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force) आज मंगलवार को अपना 56वां स्‍थापना दिवस मना रहा है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के जवानों और उनके परिवारों को शुभकानाएं प्रेषित की हैं. पीएम मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि भारत को देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा की रक्षा करने वाले इस बल पर गर्व है. Also Read - काशी: पीएम मोदी ने किया 'देव दीपावली' का आगाज: विपक्ष पर साधा निशाना, 'कुछ लोगों के लिये विरासत का मतलब परिवार से है'

पीएम मोदी (PM Modi) ने ट्वीट करते हुए कहा, " बीएसएफ के स्थापना दिवस के विशेष अवसर पर उसके कर्मियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं. बीएसएफ ने एक बहादुर बल के तौर पर अपनी पहचान बनाई है, जो देश की रक्षा करने और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिकों की सहायता करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है. भारत को बीएसएफ पर गर्व है!"

PM Modi extends greetings to Border Security Force personnel on their 56th Raising Day

He says, “BSF has distinguished itself as a valorous force, unwavering in their commitment to protect the nation and assist citizens during natural calamities. India is proud of BSF!.” pic.twitter.com/QdR3Tfqpnx

— ANI (@ANI) December 1, 2020