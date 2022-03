PM Modi, Sikhs, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने सिख समुदाय (Sikh community) के साथ अपने जुड़ाव को जारी रखते हुए आज गुरुवार को प्रतिष्ठित सिख हस्तियों और बुद्धिजीवियों के एक समूह से मुलाकात की. समूह के साथ गए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास पर बैठक 90 मिनट से अधिक तक चली. इस दौरान मोदी ने सिखों के साथ अपने संबंध और उनकी सरकार द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों के बारे में बात की.Also Read - Harbhajan Singh, राघव चड्ढा समेत AAP के सभी पांचों उम्मीदवार पंजाब से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित

सिरसा ने कहा कि मोदी ने समूह के सदस्यों से समुदाय से संबंधित किसी भी मुद्दे पर उनसे संपर्क करने को कहा. प्रधानमंत्री ने कहा कि वह खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उनकी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में सिखों से संबंधित कई कार्यक्रमों की शुरूआत और पहल की है.

हरमीत सिंह कालका ने कहा, हमने सिखों के कल्याण और समग्र रूप से समाज की भलाई के बारे में पीएम मोदी के साथ बातचीत की। जिस तरह से उन्होंने एसआईटी का गठन किया और 1984 के सिख दंगों के दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, उसके लिए दिल्ली के सिखों में पीएम मोदी का विशेष सम्मान है.

We had a conversation with PM Modi regarding the welfare of Sikhs and the well-being of society as a whole. Sikhs of Delhi have a special respect for PM Modi for the way he formed an SIT and got the culprits of 1984 Sikh riots behind the bars: Harmeet Singh Kalka pic.twitter.com/nSgRCc64EC

