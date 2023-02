पीएम मोदी ने दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में किया आदि महोत्सव का उद्घाटन; श्री अन्न पर जोर

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने आज यानी गुरुवार 16 फरवरी को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम (Dhyanchand National Stadium) में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव ‘आदि महोत्सव’ का उद्घाटन किया. प्रधानमंत्री ने आदि महोत्सव का उद्घाटन करने के साथ ही आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की पुष्पांजलि अर्पित की. इस दौरान उनके साथ आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी थे.

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने बुधवार को एक बयान में जानकारी दी थी कि पीएम मोदी आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे.

पीएमओ ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय मंच पर जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करने के प्रयास के तहत प्रधानमंत्री मोदी 16 फरवरी को सुबह 10:30 बजे दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मेगा राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव ‘आदि महोत्सव’ का उद्घाटन करेंगे. पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश की जनजातीय आबादी के कल्याण के लिए कदम उठाने में सबसे आगे रहे हैं और वह देश के विकास में उनके योगदान का उचित सम्मान भी करते हैं.

आदिवासी संस्कृति, शिल्प, व्यंजन, वाणिज्य और पारंपरिक कला की भावना का जश्न मनाने वाला आदि महोत्सव, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) की एक वार्षिक पहल है. इस साल इसका आयोजन 16 से 27 फरवरी तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया जा रहा है.